Sõerd: pensionivara koguja suurim risk on poliitiline

«Pensionivara koguja kõige suurem risk on poliitiline risk. Mitte madal tootlus, investeerimisrisk või liiga kõrged fondihaldurite tasud,» kirjutab Sõerd sotsiaalmeedias. «Lisaks poliitilisele riskile on kasvamas ka inflatsioonirisk. Seda on juba näha teatud varaklasside – väärtpaberite, väärismetallide ja ilmselt peagi ka kinnisvara hindade inflatsiooni osas. Tarbijahindade märkimisväärset kasvu olemasolevad prognoosid veel ei näita.»