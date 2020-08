Facebook pakub igale kodukontorisse jäävale töötajale Reutersi andmetel 1000 dollarit. Tingimuseks on, et töötaja jääb kodukontorisse uue aasta juulikuuni. Põhjuseks on ikka veel suurelt leviv koroonaviirus, mis armastab just avatud kontoreid ja suuri kollektiive.