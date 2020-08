Kredex: kinnisvarafirmade Porto Franco pöördumises esineb valeviiteid

Eesti Kinnisvarafirmade Liit ja seitse kinnisvarafirmat pöördusid sel nädalal valitsuse ja Kredexi poole märkides, et Porto Francole antav ligi 40 miljoni eurone laen looks ohtliku pretsedendi ja annaks arendusele ligi 20 miljoni euro ulatuses õigusvastast riigiabi.

Märgukirjas seisab, et SA Kredex on seni avalikult toonitanud, et antud meetme raames ei anta laenu kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil.

«Seejuures on viidatud märgukirja jaluses erakorralise käibekapitalilaenu tingimustele. Juhime tähelepanu, et riiklikult olulistele projektidele on kehtestatud eraldi teenusetingimused,» teatas Kredex lisades, et Porto Franco esitas laenutaotluse 28. mail, mil kehtisid veel vanad tingimused.