Porto Franco juht Rauno Teder: ringlema on läinud palju valeväiteid

Suurärimehe Hillar Tederi poeg Rauno Teder leidis pöördumisest neli valeväidet ja võttis need ükshaaval ette. Kinnsivarafirmade liidu pöördumises seisis: «Porto Franco OÜ näol on tegemist ettevõttega, millel puudub tänasel päeval igasugune majandustegevusest tulenev rahavoog, kuivõrd tegemist on alles varases ehitusjärgus oleva kinnisvaraarendusega.»

See ei vasta Tederi sõnul tõele. Tema sõnul on Porto Franco esimene etapp valmis ning kuivõrd kõik allakirjutanud on igapäevaselt kinnisvaraturuga kursis, siis on nad teadlikud, et arenduses asuv Citybox Tallinn hotell avati tänavu 1. augustil.