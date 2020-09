5 soovitust, kuidas muuta töötamist väljaspool kontorit efektiivsemaks

Jälgi, et failid oleks kõigile kättesaadavad.

Pole midagi tüütumat kui fail, mis asub kusagil teises arvutis teises linnaotsas ning millele sa ligi ei pääse. Seda saab õnneks vältida: Teliast saad mugava kontoritarkvara Microsoft 365, millega edukalt pilvekontor sisse seada.

Taga meeskonnale kiire internetiühendus ka väljaspool kontorit.

Enne, kui kogu meeskond otsustab sõita mööda Eestit laiali, et suvila terrassidelt kaugtööd teha, pista neile kaasa taskuruuter. Nii oled kindel, et kõik töötavad ka oma maakodudest sama muretult kui kontorist. See väike abiline töötab kui hotspot, aga ei kuluta telefoniakut ja kindlustab kvaliteetsema ühenduse.

Kontrolli oma pakkumist mobiilsele internetile välismaal.

Eesti ärikliendid kasutavad välisreisidel üha enam mobiilset internetti. Telia andmetel kasutati Euroopa Liidus 35% ning väljaspool Euroopa Liitu koguni 150% rohkem mobiilset internetti kui eelmisel aastal. Kontrolli, et sinu pakett sisaldaks ka mobiilset reisikindlustust nagu Telial, et kõik sujuks reisil alati ladusalt.

Kindlusta, et ka ringi rännates püsiks seadmed töökorras.

Ole sa nii hoolas kui tahes, ikkagi on ringi rännates suurem võimalus, et midagi sinu seadmetega juhtub. Kui sul on aga reisil olles planeeritud ka tööasjadel silm peal hoida, võivad sellised õnnetused eriti suurt kahju tuua. Selle vältimiseks tasub Teliast võtta sobilik seadmekindlustus.

Vaata üle oma mobiilse interneti pakett.

Eestis on praegu levinud selline praktika: nutitelefonile võetakse üks mobiilse interneti pakett ning kui mõnele teisele seadmele on samuti internetti vaja, tellitakse sellele omaette pakett. Nutikamad teavad aga, et Telia Mobiilse Äriga saad oma paketis sisalduvat mobiilse interneti mahtu jagada kuni viie erineva seadme vahel: näiteks nutitelefoni, nutikella, tahvel- ja sülearvuti vahel.