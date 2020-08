Ratas: me ei hakka teist sammast ära kaotama

«Koalitsiooniläbirääkimistel on olnud väga selgelt juttu sellest, et me oleme nõus kokku leppima, et see [teine pensionisammas] muutub vabatahtlikuks, aga kui te räägite, et kas me teeme uue eelnõu, kus me kaotame selle ära, siis me ei ole seda arutanud,» ütles peaminister neljapäevasel pressikonverentsil ja lisas, et Keskerakond teise samba kaotamist ei toeta.