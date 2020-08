Ministeerium annab aru: mida Freeh Eesti jaoks täpselt teeb?

Kõige laiemalt võttes pakub USA advokaadibüroo Eestile õigusnõustamist ja esindamist, kui ookeani taga hakatakse uurima Põhjamaa pankade rahapesu Eesti filiaalide kaudu. Kuna musta raha liigutati USA dollarites, määriti sellega maailma tuntuima valuuta mainet, mis annab USAle õiguse trahve teha. Eesti eesmärk on osa trahvirahast, mis Skandinaavia pankadele teha võidakse, enda taskusse saada.

Panna alus kontaktidele Eesti valitsusasutuste ning Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) ja muude asutuste vahel, et tagada sujuv ja usalduslik suhtlus, infovahetus ja vastastikku kasulik uurimiste koordineerimine.

Lõppeesmärk on kindlustada, et finantsinstitutsioonid vastutavad oma tegude eest, võimaldades hüvitada rahaline ja mainekahju, mida Eesti on pidanud kandma.