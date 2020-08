Estraveli tulud kukkusid neli korda

Estraveli tegevdirektor Anne Samlik tõi pressiteates välja, et erakliendid reisivad järjest julgemini. «Kui tavaliselt on Estraveli müük Eestis pooleks, see tähendab 50 protsenti eraisikutele ja 50 protsenti juriidilistele isikutele, siis selle aasta juulis oli eraisikute osa lausa kaks kolmandikku – 67 protsenti,» märkis ta.