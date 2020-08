Merko müüs pandeemia laineharjal mühinal uusi kortereid

Vaatamata teise kvartali positiivsetele tulemustele, on ebakindlus tuleviku ees suur. «Näeme, et pandeemiast tingitud mõjud hakkavad järk-järgult üha tugevamini jõudma ka ehitus- ja kinnisvarasektorisse, mistõttu teise poolaasta ja 2021. aasta turuarengute väljavaated on liikumas pigem negatiivses suunas,» rääkis Trink. Seetõttu on Merko asunud kulusid koomale tõmbama, et tagada efektiivne ja paindlik tegutsemine kriisi ajal ja kriisi järel.