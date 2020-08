Uuring: inimesed pelgasid eriolukorra ajal investeerimist

31 protsenti eestimaalastest tundis, et nende rahaline olukord on piisavalt hea kriisiga toimetulemiseks. Teisalt Lätis tundis end finantsiliselt kindlana vaid 24 ja Leedus 23 protsenti inimestest.

Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani ütles, et nii rahaline ebastabiilsus kui ka turulangused võivad mõjuda negatiivselt inimeste valmisolekule investeerida. Samas on tema sõnul kriisi ajal investeerimine tihtipeale just kasulik.

Inimeste investeerimisvalmidus sõltus ka nende sissetulekust. Kõrgema sissetulekuga inimesed olid kriisi ajal oluliselt rohkem valmis tegema investeeringuid. Eestimaalastest, kelle sissetulek on rohkem kui 900 eurot pereliikme kohta kuus, arvas 30 protsenti, et kriis on sobiv aeg investeerimiseks. Samas nendest inimestest, kelle sissetulek on väiksem kui 600 eurot pereliikme kohta kuus, oli sama meelt kõigest 16 protsenti.