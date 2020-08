Ühe Troy untsi kulla hind, mis oli mitu päeva kõikunud 2000 dollari lähedal, sellest piirist siiski läbi murdmata, tõusis eile esimest korda sellest kõrgemale. Täna on see veelgi tõusnud. Tihtipeale turvaliseks investeeringuks tormilisel ajal peetava väärismetalli hind on selle aasta algusest kallinenud 33 protsenti.

«[Selle tõusu] juurpõhjuseks on ebakindlus,» kommenteeris varahaldusettevõtte Ninety One fondihaldur George Cheveley ajalehele Financial Times. «Tegemist on ebakindlusega selle üle, kas maailm langeb järgmisel aastal majandussurutisse või toibub kannustatuna tugirahadest. Mõlema tulemuse puhul on kullal oma koht olemas.»