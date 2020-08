Kui märtsis otsustas riik, et töötasu hüvitist saavad tööandjad kasutada kahe kuu osas perioodil 1. märtsist kuni 31. maini, siis hiljem pikendati meedet kitsendatud tingimustel veel ühe kuu võrra. Juuni eest sai hüvitist taotleda kuni 31. juulini.

Seejuures said juuni eest toetust taotleda ka need, kes on varasemate kuude eest hüvitist saanud. Seega võis töötaja saada hüvitist maksimaalselt kolm kuud esialgse kahe asemel.