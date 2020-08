Mõne ala tööpakkumiste arv on aprilliga võrreldes enam kui kolmekordistunud

Tervisekriisi tõttu pidi suurem osa tööandjaid märtsis ja aprillis peatama oma personaliotsingud ning kõige vähem uusi tööpakkumisi avaldati aprilli keskel. Kõige suurem oli langus turismisektoris, kus mõne päevaga kadus tööturult umbes 90 protsenti tööpakkumistest. Alates maist hakkas pakutavate ametikohtade arv suurenema ja suvekuudel (juunis-juulis) on tööpakkumiste arvu kasv kiirenenud. Juulis avaldasid tööandjad võrreldes aprilliga koguni 83 protsenti rohkem tööpakkumisi.

Enim on kasvanud toitlustusvaldkonna tööpakkumiste arv, kus, võrreldes aprillikuuga, avaldati juulis tervelt 238 protsenti rohkem tööpakkumisi. Ka turunduse (tõus 196 protsenti), klienditeeninduse (176 protsenti), müügi (139 protsenti) ja korrakaitse (121 protsenti) alal on näha jõuliseid märke taastumisest.

Kahekordistunud on ka tööstuse ja tootmise tööpakkumiste hulk (95 protsenti), kus töökuulutuste arvu taastumine algas teistest valdkondadest hiljem, peamiselt juulikuus. Transpordisektoris on tööpakkumisi 70 protsenti rohkem, ehitussektoris on tööpakkumiste arv kasvanud 48 protsenti ja jõudnud praktiliselt samale tasemele eelmise aastaga.