Tallinki reisijate arv vähenes juulis poole võrra

«Eelmisel aastal samal ajal avaldasime me juulikuu reisijatearvu uue rekordi, sel aastal on mul hea meel, et saame juulikuu osas rääkida vähemalt eelmise kuuga võrreldes rohkem kui kahekordsest reisijatearvu kasvust ning sarnasest reisijatearvust selle aasta jaanuarile ja veebruarile, enne pandeemia algust ja enamuse meie tegevuse ajutist peatamist,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.