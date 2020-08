Koroonapuhang Norra kruiisilaeval laieneb: vähemalt 41 nakatunut

Avastatud viirusekandjate tõttu reedel Tromso sadamasse seisma pandud uus moodne ristluslaev Roald Amundsen jääb tõenäoliselt taas pikaks ajaks tööta, kuna Hurtigruten peatas määramata ajaks kõik meelelahutuskruiisid, teatas BBC. Norra politsei kinnitas agentuurile Reuters, et on alustatud uurimist, kas viirusepuhangu valla pääsemise on põhjustanud mõne seaduse rikkumine.

«See on tõsine situatsioon kõigi jaoks keda see puudutab. Me pole olnud küllalt head ja oleme teinud vigu,» ütles Hurtigruteni tegevjuht Daniel Skjeldamsaid täna pressiavalduses ning lisas, et ainus vastutustundlik valik on peatada kõik ristlusreiside väljumised.