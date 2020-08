«Kui selline konkurss tuli, mõtlesin tükk aega ja otsustasin avalduse saata,» rääkis Kitt Postimehele. Ta ei soovinud oma eesmärkidest väga konkreetselt rääkida, põhjendades, et see võib konkursi käiku mõjutada, kuid selgitas, et ta pole kunagi suhtunud tippjuhi ametisse nii, et on mingi konkreetne tööjupp, mis tuleb lihtsalt ära teha.