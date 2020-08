Suur vaidlus riigikohtus: kas valitsuse suurim reform on põhiseaduslik?

Istung on mõeldud selleks, et kõik osapooled saaksid oma seisukohad veelkord selgelt välja öelda ja kohus saab küsida küsimusi. Lõplikku otsust veel ei sünni, küll aga pannakse paika täpsem ajakava. Ilmselt selgub tõde sügisel.

Mäletatavasti jättis president Kersti Kaljulaid kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse aasta alguses välja kuulutamata, kuna leidis, et see on põhiseadusega vastuolus.