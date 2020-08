Transferwise'i asutaja ihkab kõvemaid konkurente

Transferwise teatas sel kolmapäeval 319 miljoni euro väärtuses aktsiate müügist, mille tulemusel kasvas ettevõtte väärtus viie miljardi euroni. Ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja Kristo Käärmann rääkis, et ettevõttel läheb majanduslangusest hoolimata edukalt

«Meie konkurendid on ikkagi pangad. Enamus rahvusvahelise raha liikumisest toimub läbi pankade ja pankade vahendusel. Ma oleks tahtnud loota, et tänaseks, kus pangad näevad, et nende kliendid kasutavad meie platvormi, et ka pangad ise muutuksid kiiremaks, odavamaks, läbipaistvamaks ja mugavamaks rahvusvahelises mõõtmes. See toimub aeglasemalt, kui ma seda lootsin või uskusin viis aastat tagasi,» ütles Käärmann.

Pangad on viimastel aastatel tehniliselt edasi arenenud, kuid liikumine on olnud aeglane. Käärmanni sõnul on muu maailmaga võrreldes eesrinnas Põhjamaade pangad, kus on internetipanganduse ja makseteenuste kvaliteet on olnud muust maailmast parem.

«Kahjuks on meie konkurendid pangad veel aeglaselt liikumas läbipaistvuse poole ja seda me aitame sellega kaasa, me näeme, et meie kliendid ei ole mitte ainult eraisikud ja ettevõtted, vaid ka pangad. Me oleme oma toote integreerinud nüüdseks juba kümne panga internetikeskkonda, kust pankade kasutajad saavad meie toodet otse kasutada,» rääkis Käärmann.