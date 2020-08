Galerii: miljoneid reisijad kaotanud Tallink näitas uue laeva ehitust

Terassektsioonid on igaüks 9,9 meetrit kõrged ning 30,6 meetrit laiad ning moodustavad tulevikus laeva kiilust autotekini ulatuva veealuse toidulao sektsiooni, kus ladustatakse reisijatele ja meeskonnale mõeldud toiduaineid.

Tallinki sõnul on tänapäeval laevaehituses väga tavapärane, et laevatehas, kes on laevaehituse peatöövõtja, laseb osad laeva plokid allhanke korras ehitada mõnel teisel laevatehasel, kiirendamaks seeläbi ehitusprotsessi, kuna erinevaid plokke ehitatakse erinevates laevatehastes üheaegselt.