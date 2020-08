Võiks arvata, et need ajad on möödas, aga tuleb välja, et mitte. Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja juhi Ardo Lepa sõnul tegutseb Eestis endiselt sadu libamaaklereid, kelle käpardlik või pahatahtlik tegevus tirib alla ka professionaalse maaklerteenuse mainet – kui inimesel on maakleriga halb kogemuse, paneb ta kõik maaklerid ühte patta ja loobub teenusest. Koda on kindel, et isehakanud maaklerid ei maksa riigile ka makse.