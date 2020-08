Küll aga peab ta oluliseks, et Rail Balticu planeerimisel rohkem hilinemisi ei tuleks, sest aega on raisatud juba piisavalt. «Tuleb kasutada rahasid, mida Euroopa Komisjon on jaganud. Tuleb hakata ehitama. Ei saa olla nii, et raha kasutamise tähtaeg kohe kukub, aga suur ports vahendeid on alles kasutamata. See pole kuidagi aktsepteeritav,» rõhutas ta.