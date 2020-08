Saarte Liinide uus juhatus radikaalseid muudatusi ei plaani

Kriis on sobiv aeg analüüsiks

Arengukava hakati ette valmistama juba enne aktsiaseltsi 25. tegevusaastat tähistanud konverentsi 2019. aasta novembris. Villu Vatsfeld ütles, et Saarte Liinide tegevus on eelmistel perioodidel olnud õigustatud ning eesmärgid jäävad samaks ka edaspidi.

«Regionaalsete sadamate pidajana peame endiselt tagama laevaühenduse toimimise Eesti asustatud saarte vahel ja suur osa uuest arengukavast pühendub sellele eesmärgile. Teine pool tuleneb Euroopa üldisest makromajanduslikust arengust. Eesti on paratamatult teel toetusraha saajast netomaksjaks, mis tähendab, et riigile tähtsa taristu ning sealhulgas sadamate arendamisel peame olema valmis oma rahaga hakkama saama,» tõi Vatsfeld välja uue juhatuse peamised eesmärgid. Ta möönis, et kevadise pandeemiakriisi järel transpordivaldkond tõenäoliselt muutub ning nii peeglisse kui ka tulevikku peavad vaatama ka laevandus ja sadamad.

Riigisiseselt annab kogu saarte mandriühenduse temaatika taasmõtestamiseks hea võimaluse juunis algatatud Suure väina püsiühenduse eriplaneering. «Valitsused on korduvalt arutanud, millised oleks õiged ühendused saartega, kas laevad, tunnelid või sillad. Samas pole senini sisulist ülevaadet, kui suure osa liiklusest moodustavad ettevõtluseveod ja kaupadega varustamine, kui suur on tööhõivega seotud pendelrände osa ja kui palju on turismivedusid või kohalikke sõite. Kuni pole selget pilti liikluse sisust, ei saa arvestada sotsiaalmajanduslikku kasu ega arutada, mis tüüpi ühendust on vaja,» rääkis juhatuse liige Madis Savisto.

Rohkem uuringuid ja teaduslikku lähenemist

«Tahame muuta filosoofilist lähenemist ja pidada sadamate arendamise juures rohkem silmas, kellele ja millist teenust pakume. Oleme avatud kõigi huvigruppidega suhtlemisel, et võimalikult hästi vastata liiniteeninduse, kaubaveo ja väikelaevanduse nõudlusele,» kirjeldas Savisto. Selleks on Saarte Liinidel kavas pühendada palju tähelepanu tehnilistele ja majanduslikele eeluuringutele ja sadamate planeerimisele. Savisto lisas, et ükski sadam ei saa kunagi valmis.

«Sadamate kasutajate vajaduste muutumine tingib selle, et ka sadamat tuleb pidevalt muuta. Arendame sadamaid oma parimast tänasest teadmisest lähtudes ning püüame võimalikult vähe välistada heade lahenduste lisamist tulevikus. Hästi planeeritud sadam on selline, mida on lihtne muuta,» selgitas ta.

Madis Savisto FOTO: Merit Lehtsalu

Uus juhatuse liige Madis Savisto ei pea​ ennast suureks meresõitjaks, aga kinnitab, et merel käia talle meeldib ja oma paat on olemas. «Kalal käimine on vabandus merel viibida. Vabal ajal sõidan ka jahiga,» selgitab ta.

Kaubaveod toovad suure osa tulust

Et seni kasutatud Euroopa Liidu struktuuritoetuste vähenemisel ise hakkama saada, tuleb Saarte Liinidel leida võimalused äritulude suurendamiseks. Ligikaudu poole ettevõtte käibest annab praegu saarte parvlaevaühenduse teenindamine. Ülejäänud ja väga suur osa tuleb kaubalaevade sadamatasudest, kala- ja hobilaevade kaimaksudest ning süvendus- ja pukseerimistöödest.