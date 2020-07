Helme peab rahanduskomisjonile selgitama rahapesu uurimise lepingut

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles BNS-ile, et istungil osaleb ka Helme, kes jagab sõlmitud lepingu kohta selgitusi.

«Päevakorras on erinevad teemad, selle hulgas ka ülevaade rahapesuvastasest tegevusest, aga ka majanduse hetkeseisust, maksude laekumisest, eelarvest, lisaeelarve majandusmeetmetest, Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast ja Euroopa Liidu pikaajalise eelarve kavast,» rääkis rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk.

Juuli algul teatas rahandusminister, et on sõlminud kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP-ga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Lepingu maksumus on 3 miljonit eurot.