Hollandi lennufirma koondab 5000 töökohta

Air France-KLM kontserni kuuluva firma teatel on kuni 2021. aasta lõpuni tehtavad kärped tohutu kahjumi tõttu hädavajalikud, hoolimata Hollandi valitsuse 3,4 miljardi eurosest päästepaketist.

«KLM on enneolematu mastaabiga kriisi küüsis... Eeldatakse, et tee taastumiseni on pikk ja täis määramatusi,» teatas lennufirma.