T1 pankrot maksaks Pro Kapitalile 27 miljonit

Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja koostööpartnerite igapäevast majandustegevust – see tähendab, et T1 Mall of Tallinn jätkab tegevust. Pro Kapitali teatel on saneerimismenetluse eesmärk tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve.