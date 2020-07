Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul valmib paadiomanike kauaoodatud veeskamiskoht Tallinna südames oktoobri lõpuks. «Kevadine koroonakriis ja eriolukord mõjutas ka slipi ehituseks vajalikke ettevalmistusi, kuid nüüd on ehitustööd käimas,» tõdes Klandorf.

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid tõdes, et paatide vettelaskmiskohta on Põhja-Tallinnas kaua oodatud. «Üldkasutatava slipi asukoht valiti koostöös kalurite ja teiste paadiomanikega. Asukoha valikul oli oluline arvestada ka Paljassaare eripäraga, et säiliks looduskeskkond,» sõnas Järvelaid.