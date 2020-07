Tallinna Vee kasum kuivas kokku

2020. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,73 miljonit eurot – langus oli 46,2 protsenti ja see on peamiselt seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 4,59 miljonit eurot, mis on 2,01 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil.