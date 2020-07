Vare: tunnel oleks ime, aga eestlaste võimekus imesid korda saata on väike

Samas andis pikaaegse avaliku- ja erasektori kogemuse Vare endale aru, et valitsusele hakkas vastu just konkreetne tunneliprojekt, mida vedas Soome visionäär Peter Vesterbacka. «Ütlen ausalt, et sellisel kujul ja viisil tunnelit teha olnuks Euroopas suur ime. Eestlaste võimekus imesid korda saata on piiratud,» rääkis ta.