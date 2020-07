Eesti Energia loodab ameeriklastelt trahvid kätte saada sügiseks

«Kui see garantiiperiood järgmine nädal läbi saab, lööme selle arve kokku,» ütles Eesti Energia juht Hando Sutter ja lisas, et Auvere jaama töökindlus pole kindlasti olnud 92 protsenti, mis ta oleks pidanud olema.

Sutter möönis, et ka General Electricul pole praegu parimad ajad ning kindlasti teevad nad kõik, et seda summat enda jaoks vähendada. «Nagu ikka, sellised asjad päris mustvalged pole, saadame nõude välja ja loodame, et saab arbitraažita lahendatud, nagu siiani oleme GE'ga asju lahendanud.»