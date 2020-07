Laenu tähtaeg on kuni kuus aastat. Intress on 12 kuu Euribor pluss 2 protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast. Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt 5 miljonit ja maksimaalne suurus 15 miljonit eurot. Laen peab olema tagatud teise järjekoha hüpoteegiga ettevõtte Tallinnas asuvale neljale kinnistule.