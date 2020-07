Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et raha andmine on seotud sellega, et Operail tahab käivitada uue ärisuuna ning tulevikus tulevad sellest nii tulu kui ka dividendid. Uurisime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt, millised on siis riigi kui omaniku dividendiootused Operailile.