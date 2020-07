Valitsus tõmbab Vesterbacka tunneliplaanile kriipsu peale

Aab tunnustas Vesterbackat ja tema ettevõtet FinEst Bay Area Development OÜ nende ambitsioonika ja innovaatilise plaani eest rajada Soome ja Eesti vahele kiirkorras tunnel. «Ent riigile täna teadaoleva info põhjal on meil põhjust kahelda selle projekti elluviidavuses nii keskkondlikel, majanduslikel kui ka julgeoleku kaalutlustel,» selgitas minister.

Olles konsulteerinud Soome riigi, teiste ministeeriumite ning ametiasutuste, sealhulgas julgeoleku asjatundjatega, leidis Aab konkreetsemalt, et Vesterbackal puudub rahaline kate planeeringu koostamiseks, mõjude hindamiseks ning uuringuteks. «Ebaselged on tunneli ja tehissaare rajamise rahastamisallikad. Küsitav on projekti tasuvus ning taotluses esitatud ülioptimistlikud reisijate- ja kaubamahud,» heitis Aab ette.