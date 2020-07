Kriis pani laenufirma kulda varuma

Sild kommenteeris, et kindlasti mõjutas teises kvartalis ettevõtte tulemusi klientide sissetulekute vähenemine ja Balkani riikides rakendatud laenumoratooriumid. Sellest hoolimata on keeruline ennustada edasisi arenguid ja tendentse turul. “Võimalik, et oleme käitunud isegi liiga alalhoidlikult ja meie tekitatud puhvrid laenukahjumite katteks võivad olla suuremad, kui tegelik häda. Kuna majanduskriisi tegelik ulatus ja mõju alles rullub lahti, näeme oma ettenägelikkuse või liigse konservatiivsuse vilju lähemate kvartalite jooksul. Ühelt poolt ootame jätkuvalt üldist majanduse kokkutõmbumist vähemalt 10% ulatuses. Teiselt poolt on viimaste nädalate märgid positiivsed, põhi on seljataga ja jätkame kolmandas ja neljandas kvartalis kasvu.”