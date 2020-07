Kõige enam on tänavu aasta jooksul metsa müüdud Saare-, Pärnu- ja Hiiumaal. Kuigi võiks arvata, et Harjumaa teeb hektari hinna poolest teistele maakondadele ära, siis kõige kallimad metsahektarid on tänavu olnud Võru- ja Valgamaal, selgub maa-ameti andmetest.