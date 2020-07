Huawei läks Samsungist mööda

Reutersi andmetel müüs Samsung lõppenud kvartalis 53,7 miljonit seadet, Huawei aga tervelt 55,8 miljonit ning läks seega juhipositsioonile. USA ja paljude teiste riikide surve all olev Huawei on võitnud eelkõige koduturul, kus müüb 2/3 oma seadmetest, kirjutab leht. Samal ajal kui teise kvartali müük koduturul kasvas 8% langes eksport 27%.

Kuna USA blokeeris Huawei jaoks Google’i teenuste kasutamise, siis tegi see telefoni mujal maailmas konkurentidega võrreldes vähematraktiivseks. Huawei pitsitamine ei mõjuta ainult telefonitootjat ennast: S&P Global Ratings teatas, et see võib kaasa tuua asjaolu, et Kagu-Aasia firmad kaotavad ühtekokku 25 miljardi dollari ulatuses müügitulu.