Enefit Green tahab Lääne-Nigulasse ehitada ülikõrge tuulepargi

Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur kinnitas, et vald planeeringu tellijana jälgib kindlasti selle koostamist. «Tahan näha uuringute ja keskkonnamõju hindamise tulemusi ja tuulikute asukohtade planeeringut. See on ikka väga suur erinevus, kas need on kilomeeter siinpool või kaks kilomeetrit sealpool. Praegu ma kindlasti ei ütle, et siia ei tohi mitte mingil juhul teha. Nii ei saa öelda! Mingi võimaluse peab arenguks ju andma. Aga teisalt peame kõik asjaolud arvesse võtma, sest see on niivõrd oluline muudatus,» märkis Suur.