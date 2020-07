USA ja ELi vaidlus Airbusi üle käib edasi

USA esindaja ütles kolmapäeval WTO vaidluste lahendamise organile, et ei Washingtonil ega kaubandusorganisatsioonil endal pole otsuse kohta mingeid üksikasju. «Arvestades detailide puudumist, teatas USA, et ei saa võtta tõsiselt väidet, et see samm lahendab täies mahus ebaseaduslike meetmete küsimuse,» ütles WTO kaubandusametnik.