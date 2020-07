Garmini kodulehel on kirjas, et firma sattus neljapäeval, 23. juulil küberrünnaku alla, mis krüpteeris osa selle süsteeme. «Garmini rakenduse Garmin Connect ning ettevõtte kommunikatsioonikanalite – kodulehe ja kõnekeskuse – töös on viimasel ajal esinenud tõrkeid,» teatas Garmin.