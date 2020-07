Jeff Bezose eksabikaasa on 1,7 miljardit dollarit juba ära andnud

Giving Pledge on legendaarse investori Warren Buffetti ja Microsofti kaasasutaja Bill Gatesi algatatud kampaania, mis kutsus üles jõukaid inimesi märkimisväärse osa oma varandusest heategevuseks annetama. Kampaania kodulehe andmetel on tänaseks lubadusega ühinenud 210 inimest või abielupaari, peamiselt, aga mitte kõik, on miljardärid.