TransferWise müüb 319 miljoni ulatuses aktsiaid

Ettevõte on jätkuvalt kasumlik, tugeva bilansiga ega kaasa esmast kapitali. Covid-19 pandeemia ajal on TransferWise'i klientide arv, kes otsivad digitaalseid alternatiive pangateenustele, tõusnud ja ülekannete kogumaht kasvab jätkuvalt.

«Ükssarvikutest räägitakse palju, kuid reaalsuses ehitame me midagi veel haruldasemat. TransferWise on kasumlik ettevõte, mida saadab hoogne kasv ja mis tegutseb missiooniga ehitada parim lahendus raha liigutamiseks üle kogu maailma: välkkiirelt, mugavalt, läbipaistvalt ja lõpuks ka tasuta,» ütles TransferWise'i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.

«Üheksa aastat pärast TransferWise'i loomist säästavad meie kasutajad peidetud tasude arvelt miljard naela aastas. See on hea algus, kuid kõigest väike osa sellest, mida pangad koguvad. Ees on pikk teekond, kuid oleme ehitanud finantsiliselt jätkustuutliku ettevõtte, et sinna jõuda,» lisas Käärmann.