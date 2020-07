Tarbijate kindlustunne püsis juulis madal

Suurem osa peredest ehk 69 protsenti hindas juulis, et nende majanduslik olukord on sama kui oli aasta tagasi, kuid vähenenud on majandusliku olukorra paranemist kinnitavate inimeste osakaal ja selle tõttu on antud näitaja saldo miinuspoolel ehk -1.

Elanike hinnang toimunud hinnatõusule ja inflatsiooniootused on kaks viimast kuud kasvanud, kuid on endiselt allpool pikaajalist keskmist.

Säästvate perede osakaal 53 protsendiga on suurem kui eelmise aasta juulis. Mida jõukam on pere, seda enam on võimalusi säästa ja sama trend jätkus ka juulis. Positiivne on, et pole kasvanud finantsprobleemidega hädas olevate elanike grupp.