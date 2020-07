Suur puistlastilaev sõitis Mauritiuse lähedal korallrifile

300 meetri pikkune ning 50 meetri laiune Panama lipu all seilav Wakashio sõitis seni avalikustamata põhjusel Mauritiuse saare läänerannikul korallrifile ööl vastu pühapäeva, kui alus oli teel Hiinast Brasiiliasse. Portaali Gcaptain andmetel sõitis alus õnnetuse hetkel ainult ballastiga ning lasti pardal polnud. 2007. aastal Jaapanis Kawasaki kontserni laevatehases Universal Shipbuilding valminud alust haldab Nagashiki Shipping.

Kohalike ametnike kinnitusel püüti laevaga enne selle madalale sõitmist ka ühendust võtta, kuna laev sõitis saarele liiga lähedal. Kohaliku rannavalve kopterivideolt on näha, et alus on kindlalt rifil kinni.