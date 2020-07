Soome purjetaja leidis laevateel ujuva päästevestiga koera

Pühapäeval märkas purjetaja Aki Vikmani jahi meeskond Turu saarestikus Airisto lähistel meres midagi oranži. Lähemal vaatlemisel selgus, et tegemist on lemmikloomale mõeldud päästevestiga, millega ujub keset laevateed väike koer, teatas HS viitega Saarestiku Sadamate sotsiaalmeediaküljele. Vikman lasi purjed alla ning käivitas mootori, et ujuvale loomale läheneda. Sündmuskoht oli tiheda liiklusega veeteel, mida läbib ka Turu sadama reisi- ja kaubalaevaliiklus. Tugeva tuule ja lainetuse tõttu esimene katse looma pardale tõsta ebaõnnestus, kuid teisel katsel sai Vikman pootshaagi konksu koera päästevesti seljal oleva käepideme taha ning loom tõmmati pardale.