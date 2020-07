Otse Postimehest ⟩ Eesti suurima hoiu-laenuühistu hinnangul meenutavad plaanitavad piirangud käsumajandust

Tartu Hoiu-laenuühistu 3500 liikmega on Eesti suurim hoiu-laenuühistu. Kui muudetakse hoiu-laenuühistu seadust, siis kuidas see mõjutab teie tegevust?

See mõjutaks ja samas ei mõjutaks. Ma usun, et Tartu Hoiu-laenuühistu omab piisavat haldusvõimekust, et sellega toime tulla. Iseasi on see, et kas väiksemad hoiu-laenuühistud seda suudavad. Lisaks ka see, kas sellega peakski suutma toime tulla, sest olemuselt on tegemist bürokraatia diktatuuri ilminguga.

Alguses ütlesite, et osad hoiu-laenuühistud on kasvanud nii suureks, et nüüd tuleb neid reguleerida. Täpselt see ongi argumentatsioon, mis saab alguse rahandusministeeriumi tagatubadest.

See on meie riigis üleüldine bürokraatia diktatuuri ilming ja see toimub ka muudes sektorites. Kui mingi asi kasvab suureks, siis tuleb sinna täiendavad maksud peale määrata, et riik saaks rohkem raha. Kui see ka ei aita, siis tuleb hakata reguleerima niimoodi, et ainult omad poisid saaksid tegutseda. See meile põhimõtteliselt printsiibi tasandil selle eelnõu väljatöötamise meetodi juures ei sobi.

Ministeerium põhjendab, et suured hoiu-laenuühistud on võrreldavad väiksemate pankadega, aga järelevalve nende üle puudub.

Tegelikult ei ole sellepärast, et kommertspankadel on vähesed omanikud ja nad tegutsevad aktsiaseltsidega. Pankadel ei ole kliendi ja omaniku mõiste samastatud. See tähendab, et omanikud tegutsevad iseenda huvides ja on kliendid, kes samal ajal ei ole omanikud. Loomulikult tuleb klientide huve kaitsta, sest nad on pangale tarbijad.

Tarbijaid kaitstakse erinevate seadustega. Üks on krediidiasutuste seadus, mis näeb ette finantsinspektsiooni järelevalve. Nii on see Eestis ja ka teistes riikides.

Hoiu-laenuühistu on tulundusühistu ja selles on kõik kliendid on samal ajal ka ühistu omanikud. Ja kes saaks olla ettevõttes omanikum kui omanik ise? Ka Eesti Vabariik on suur ühistu ja selle omanikeks on Eesti Vabariigi kodanikud. Kui keegi tuleks jutuga, et kodanikud vajavad iseenda eest kaitsmist, vajavad järelevalvet, siis see ei oleks enam õigusriik.

Kui kehtestada täielik järelevalve hoiu-laenuühistute suhtes, siis milliseks kujuneks liikmete endi roll?

Nad saaksid tegutseda teatud raamides ja nad ei oleks oma otsustes lõpuni vabad. Väljatöötamiskavatsuses paistab silma, et probleemiks on hoiu-laenuühistute tütarettevõtted ja kavandatavad piirangud liikmete arvule, tegevuspiirkonnale ja maksimaalselt vastu võetud hoiuste suurusele.

Ehk täiendavad piirangud, keelud ja käsud. Niimoodi ei saa ükski sektor või ettevõte areneda. See on käsumajanduse ilming. Ma väga loodan, et võetakse aru pähe. Nii ei saa õigusriigis toimida. Vaba turumajandusega riigis peab iga ettevõtlusvorm saama vabalt areneda, eeldusel et ta täidab kehtivaid seaduseid ja nõudeid.

Mida te peate silmas ametnike tagatoa all?