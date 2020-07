Eesti kaubanduskeskuste pidaja sai Luminorilt hiigellaenu

Eestis tegutsev kommertskinnisvara omanik Capfield OÜ maksab Luminorilt saadud laenu abil peamiselt tagasi varasema laenu, mis oli saadud Nordea pangalt. Laenu tagatiseks on ettevõttele kuuluvad kaubanduskeskused, mille koguväärtus ulatub 183 miljoni euroni, teatas Luminor.

«Capfieldi positsioon turul on koroonapandeemiale vaatamata tugev. Neile kuuluvate kaubanduskeskuste seisukord on hea, neil on suurepärased asukohad, hajutatud portfell ning tugevad ankurrentnikud,» ütles Luminori korporatiivpanganduse üksuse juht Monika Kallas.