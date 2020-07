Wall Street avastas vesiniku sel aastal. Vesinikuenergiaga tegelevate ettevõtete turuväärtus on olnud 13 miljardi dollari ringis aastaid, kuid nüüd on suurinvestorid endale ära märkinud nn. rohelise energia ning on jooksmas tormi ettevõtete aktsiatele, kelle eesmärgiks on luua vesinikuenergial töötavaid autosid.