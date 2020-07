Koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamiseks käib suur võidujooks ning mõned ettevõtted ja investorid panustavad sellele, et võitjad teenivad vaktsiini müügilt hiiglaslikke kasumeid. Farmaatsia- ja biotehnoloogiatööstusettevõtete juhid ning nõukogu liikmed on taolise arengu pööranud rahaks.

Ettevõtete juhid on teeninud miljoneid dollareid pärast teatamist, et on saavutanud vaktsiini väljatöötamisel edu või saanud valitsuselt tuge ning müünud pärast hinnatõusu aktsiaid.