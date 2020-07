Jõukad vabariiklased soovivad presidendivalimistel Trumpi kukutada.

«Olen päri 80 protsendi otsustega, mida ta teeb. Ma lihtsalt ei saa toetada valetajat,» ütles Tosh Trumpi kohta Reutersile.

Tosh on üks üha kasvavast hulgast jõukast konservatiivist, kelle arvates on Trump ohuks nii demokraatiale kui ka pikas perspektiivis Vabariiklaste parteile. Nad on hakanud demokraatide vastaskandidaadi Joe Bideni aktiivseteks toetajateks.

Terve rida miljonäre ja miljardäre on annetanud nn. Lincolni projektile, mis on kõige prominentsem Trumpi vastane vabariiklaste toetusgrupp, ütlesid Reuterile, et Vabariiklaste parteid tuleks selle eest, et Trump presidendiks sai, karistada. Mõned isegi pooldavad, et tuleks aidata haavatavaid vabariiklastest senaatoreid parlamendist välja jätta, et demokraadid saaksid ülekaalu mõlemas kojas.