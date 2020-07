KredEx leevendas käendustingimusi ja tagatisnõudeid

KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus ütles pressiteate vahendusel, et sihtasutus muutis tingimusi ettevõtjatele soodsamaks ja erakorraliste käendustega tagatavate laenude summa piirmäära arvutust paindlikumaks, et suurendada abi saajate ringi ning pakkuda ettevõtjatele senisest veelgi soodsaimaid lepingutingimusi.

Ta selgitas, et sarnaselt juunikuisele otselaenutingimuste muudatustele leevendas KredEx käenduste tingimusi – langetati lepingu- ja käendustasusid ning tehti paindlikumaks tagatava laenu piirmäära arvutus.

Seni oli erakorraliste käendustega tagatavate laenude suurus üldjuhul piiratud ettevõtte kahekordse palgakuluga koos sotsiaalmaksuga. Nüüdsest on taotlusmahu hindamise aluseks kas ettevõtte palgakulu või kuni 25 protsenti eelmise majandusaasta käibest, kui ettevõtte palgakulu on sellest madalam. Muudatused puudutavad erakorralisi käendusi nii uutele kui ka olemasolevatele laenudele.

Enamikul juhtudel erakorralistel käendustel lepingutasu puudub. 7. juulist hakkas kõigile erakorralistele käendustele, juhul kui käenduslepingu tasu on nõutud, kehtima 0,2-protsendiline lepingutasu senise 0,4-protsendilise määra asemel.

Majutus-, reisi- ja toitlustussektori ettevõtete ja väikelaenu käendustingimuste kohaselt ei ole tagatise nõuet, kui taotleja on kõigil viimasel kolmel aastal teeninud müügitulu, omakapitali osakaal varadest eelmise aasta lõpu seisuga oli vähemalt 30 protsenti ning omakapital suurem kui KredExi käendusega tagatav laen.

«Oleme tingimusi leevendanud käsikäes muutunud majandusolukorra, KredExi taotlemisstatistika analüüsi ning ettevõtjate ja partnerite põhjendatud ettepanekutega. Nii näiteks on laenukäendustele seatud koguvastutuse piirmäära tõstmise ettepaneku teinud Eesti Pangaliit, Eesti Pank, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,» ütles Aus ja lisas, et turismisektori ettevõtjate ja ka väikeettevõtjatele suunatud meetmetingimuste leevendamise ettepanekud on esitanud Eesti Turismifirmade Liit ja Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA.