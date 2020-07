Suurkoondamised Euroopas saavad hoo sisse

Äsja teatas Volkswageni tütar MAN Energy Solution, et koondab 4000 töötajat, et ligikaudu pool miljardit eurot kokku hoida. Ka teistes Volkswageni üksustes otsitakse kokkuhoiukohti. Oma otsusega ei ole ta sugugi üksi: üle Euroopa otsivad ettevõtted võimalusi kulude kärpeks ning tavaliselt jõutakse õige pea ka töötajate arvu vähendamiseni. Politico.eu kogus juuli alguses siinse regiooni suurimad teadaolevad koondamised. Nimekirja juhivad lääne poolt tulles British Airways 12 000 ja British Petroleum 10 000 koondatava töötajaga. Lennufirmade töötajad on löögi all terves Euroopas, nii koondab Euroopa suurim odavlennufirma Ryanair 3000 töötajat. Lufthansa, kes sai Saksamaalt kopsaka riigiabi, loobub 22 000 töötajast. Ka Eestis teatas lennujaam kevadel enam kui 100 töötaja koondamisest.